Max Verstappen sur la pole du Qatar : "Des conditions piégeuses".

C'était digne d'un champion du monde : le Néerlandais Max Verstappen, 26 ans, a obtenu la meilleure place sur la grille de départ lors des qualifications de la course du championnat du monde de Formule 1 au Qatar. Sur le circuit international de Losail, il s'est imposé haut la main face à ses adversaires, qui se sont eux-mêmes retirés de la décision - Norris et Piastri ont vu leurs meilleurs tours annulés, ce qui a permis aux pilotes Mercedes Russell et Hamilton de se hisser aux 2e et 3e rangs.

Pour Verstappen, le pilote de Red Bull Racing, il s'agit de la 30e pole dans la catégorie reine, la dixième de cette saison 2023 (après Bahreïn, l'Australie, Monaco, l'Espagne, le Canada, l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas et le Japon) et la première sur ce circuit (en 2021, lors du GP inaugural au Qatar, Lewis Hamilton avait décroché la pole sur Mercedes).

Max est visiblement heureux après les qualifications et déclare : "Un excellent début de week-end. C'était très délicat aujourd'hui parce que la piste est très glissante, d'abord à cause du nouveau revêtement et ensuite à cause du sable qui est constamment soufflé sur la piste".

"Avec ces rafales, l'arrière se casse en un clin d'œil et la voiture est alors quasiment impossible à rattraper".



"Mon objectif pour samedi : réaliser le meilleur temps lors des qualifications du sprint et, bien sûr, gagner les deux courses, le sprint et le Grand Prix. Je veux vivre une journée aussi fluide demain qu'aujourd'hui. Mais je sais que les conditions seront également piégeuses samedi".



"Nous étions bien partis dès le premier tour, il n'y a pas eu de problèmes en dehors des conditions. Je suis de bonne humeur pour samedi".



"C'était très facile de faire une erreur aujourd'hui. Et pour cela, tu n'as même pas besoin d'attaquer beaucoup. Comme toujours lors d'un week-end de sprint, tout était un peu mouvementé. Mais c'est pareil pour tout le monde".





GP-Qualifying, Qatar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,778 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,305

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,369

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,424

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,540

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,553

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,763

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,058

10. Lando Norris (GB), McLaren, sans temps

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,301

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,328

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,462

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,707

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,783

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,210

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,345

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,635

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,046

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,423