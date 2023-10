Max Verstappen sulla pole in Qatar: "Condizioni insidiose".

È stato da campione del mondo: il ventiseienne olandese Max Verstappen ha conquistato la migliore posizione in griglia nelle qualifiche del round del Campionato del Mondo di Formula 1 in Qatar. Sul Losail International Circuit, è riuscito a prevalere in maniera superiore sui suoi avversari, che si sono tolti dalla decisione - Norris e Piastri sono stati privati dei loro giri migliori, così i piloti Mercedes Russell e Hamilton sono saliti al secondo e terzo posto.

Per il pilota della Red Bull Racing Verstappen si tratta della 30ª pole nella classe regina, la decima in questa stagione 2023 (dopo Bahrain, Australia, Monaco, Spagna, Canada, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Giappone) e la prima su questo circuito (nel 2021, alla prima del GP del Qatar, Lewis Hamilton su Mercedes era in pole).

Max è visibilmente felice dopo le qualifiche e dice: "Un ottimo inizio di weekend. Oggi è stato molto difficile perché la pista è molto scivolosa, in primo luogo a causa della nuova superficie e in secondo luogo a causa della sabbia che continua a soffiare sulla pista".

"Con queste raffiche il retrotreno si stacca e la macchina è quasi impossibile da fermare".



"Il mio obiettivo per sabato è quello di ottenere il miglior tempo anche nelle qualifiche della sprint e poi, naturalmente, vincere entrambe le gare, sprint e Gran Premio. Domani voglio avere una giornata tranquilla come quella di oggi. Ma so che le condizioni saranno insidiose anche sabato".



"Siamo andati bene fin dal primo giro, non ci sono stati problemi a parte le condizioni. Sono di buon umore per sabato".



"Oggi era molto facile commettere un errore. E non c'è nemmeno bisogno di attaccare molto per farlo. Come sempre in un weekend di sprint, tutto è stato un po' frenetico. Ma è così per tutti".





Qualifiche del GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10° Lando Norris (GB), McLaren, nessun tempo

11° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.301

12° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14° Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26.210

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423