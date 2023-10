Max Verstappen sobre a pole no Qatar: "Condições traiçoeiras".

O campeão do mundo Max Verstappen garantiu a melhor posição de partida no último treino para o Grande Prémio do Qatar: 30ª pole position na Fórmula 1. "O meu carro funciona muito bem aqui".

Foi um feito de campeão do mundo: o holandês Max Verstappen, de 26 anos, conquistou a melhor posição da grelha na qualificação para a ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 no Qatar. No Circuito Internacional de Losail, conseguiu prevalecer superiormente sobre os seus adversários, que se retiraram da decisão - Norris e Piastri ficaram sem as suas melhores voltas, pelo que os pilotos da Mercedes, Russell e Hamilton, passaram para o segundo e terceiro lugares.

Para o piloto da Red Bull Racing, Verstappen, é a 30ª pole na categoria rainha, a décima nesta temporada de 2023 (depois de Bahrein, Austrália, Mónaco, Espanha, Canadá, Áustria, Bélgica, Holanda e Japão) e a primeira neste circuito (em 2021, na estreia do GP do Qatar, Lewis Hamilton na Mercedes estava na pole).

Max está visivelmente feliz após a qualificação e diz: "Um ótimo começo para o fim de semana. Hoje foi muito complicado porque a pista está muito escorregadia, primeiro por causa da nova superfície e depois por causa da areia que continua a soprar para a pista".

"A traseira parte-se com estas rajadas e depois é quase impossível parar o carro."



"O meu objetivo para sábado: fazer também o melhor tempo na qualificação para o sprint e depois, claro, ganhar as duas corridas, sprint e Grande Prémio. Quero ter um dia tão bom amanhã como tive hoje. Mas sei que as condições também vão ser traiçoeiras no sábado."



"Estávamos a correr bem desde a primeira volta, não houve problemas para além das condições. Estou bem-disposto para sábado."



"Foi muito fácil cometer um erro hoje. E nem sequer é preciso atacar muito para o fazer. Como sempre acontece num fim de semana de sprint, foi tudo um pouco agitado. Mas é o mesmo para toda a gente."





Qualificação do GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10º Lando Norris (GB), McLaren, sem tempo

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.301

12º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14º Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:26.210

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423