George Russell (2e) : "Je ne peux que faire signe à Max".

Dans un format de sprint mouvementé (une seule séance d'essais libres, puis déjà les essais finaux pour la course du championnat du monde), George Russell a fait preuve de sang-froid : Le Britannique de 25 ans a profité du fait que Lando Norris ait perdu son meilleur tour, pour cause de violation des limites de la piste.

Russell peut s'accommoder de sa place sur la première ligne de la grille de départ. Le pilote Mercedes raconte sa qualification sur le circuit international de Losail : "Les conditions sont les mêmes pour tous les pilotes et je les accepte volontiers. C'était super venteux et extrêmement piégeux. Honnêtement - je ne m'attendais pas à une deuxième place ici".

"Notre rythme était bon dès le début, ce qui m'a un peu surpris. En termes de vitesse pure, c'est McLaren qui est en place ici, mais je vendrai ma peau le plus cher possible en course, même si je m'attends à ce qu'ils se rapprochent de moi".

"Pour nous, il s'agit avant tout d'un duel contre Ferrari, nous voulons défendre cette deuxième place dans la coupe des constructeurs".



"En ce qui me concerne, je veux bien sûr monter sur le podium depuis cette position. Mes deux grands points d'interrogation sont l'usure des pneus en course et l'évolution de la piste. Aucun pilote ne sait où il va aller".



Russell voit-il une chance contre Verstappen ? George rit : "S'il prend un bon départ, je n'aurai plus qu'à lui faire signe avant qu'il ne disparaisse dans le lointain".





GP-Qualifying, Qatar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,778 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,305

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,369

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,424

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,540

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,553

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,763

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,058

10. Lando Norris (GB), McLaren, sans temps

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,301

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,328

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,462

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,707

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,783

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,210

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,345

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,635

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,046

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,423