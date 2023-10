George Russell (2°): "Posso solo salutare Max".

L'inglese George Russell mette la sua Mercedes in prima fila in Qatar perché Lando Norris e la McLaren hanno perso il secondo tempo. Russell: "Sono felice di accettarlo".

Nel frenetico formato sprint (solo una prova libera, poi già le prove finali per la gara WRC) George Russell ha mostrato sangue freddo: Il 25enne britannico ha approfittato del fatto che Lando Norris ha perso il suo giro migliore, a causa di una violazione dei limiti della pista.

Russell può vivere bene il suo posto in prima fila sulla griglia di partenza. Il pilota della Mercedes ha commentato così la sua sessione di qualifiche al Losail International Circuit: "Le condizioni sono le stesse per tutti i piloti e sono felice di accettarle. C'era molto vento ed era estremamente insidioso. Onestamente, non mi sarei aspettato un secondo posto qui".

"Il nostro ritmo è stato buono fin dall'inizio, il che mi ha sorpreso un po'. In termini di velocità pura, qui la McLaren è a posto, ma venderò cara la pelle in gara, anche se mi aspetto che mi stiano alle costole".

"Per noi si tratta soprattutto del duello contro la Ferrari, vogliamo difendere questo secondo posto nella Coppa Costruttori".



"Per quanto mi riguarda, naturalmente voglio salire sul podio da questa posizione. I miei due grandi punti interrogativi sono l'usura degli pneumatici in gara e l'evoluzione della pista. Nessun pilota sa dove andrà il viaggio".



Russell vede una possibilità contro Verstappen? George ride: "Se parte bene, posso solo salutarlo prima che scompaia in lontananza".





Qualifiche del GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10° Lando Norris (GB), McLaren, nessun tempo

11° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.301

12° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14° Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26.210

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423