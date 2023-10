Lewis Hamilton (Mercedes/3º): "Vuelta equivocada".

Lewis Hamilton no parece muy contento tras la clasificación para el segundo GP de Qatar. La superestrella de Mercedes se tiene que conformar con el tercer puesto de la parrilla. "He estropeado mi mejor vuelta".

Escenas curiosas tras los últimos entrenamientos para el Gran Premio de Catar: Lando Norris quería empezar la entrevista de los tres primeros, el inglés había logrado el segundo mejor tiempo por detrás de Max Verstappen en el McLaren, entonces le retuvieron: su vuelta había sido borrada, ¡sólo décimo!

Entonces habló George Russell, luego Oscar Piastri se acercó a los micros, pero la mejor vuelta del australiano también fue anulada, sólo sexto en parrilla, y el que a la postre sería el tercer mejor Lewis Hamilton ya había abandonado el parc fermé. ¡Menudo lío!

La cara de Lewis Hamilton en la rueda de prensa posterior dice mucho: el siete veces campeón de Fórmula 1 sabe perfectamente que en los últimos entrenamientos del segundo GP de Qatar de Fórmula 1 le habría sido posible hacer más.

Al final, Lewis es el tercero más rápido en la pista donde ganó el primer GP de Fórmula 1 en Qatar en 2021, por lo que un lugar en la segunda fila de la parrilla para el ganador récord, y un anuncio sombrío para el domingo: "Por supuesto que quiero ganar el Gran Premio."



Hamilton está decepcionado consigo mismo: "Metí la pata en mi última vuelta. Las condiciones eran difíciles, pero eso no puede ser una excusa porque lo son para todos. La clasificación siempre es difícil, no importa si es formato sprint o no".



"El viento era extremo y yo era optimista porque sentía que teníamos buena velocidad. No pensaba que acabaríamos tan delante".



"Lo que ocurre en una sesión de entrenamientos es confuso incluso para mí después de todos estos años de Fórmula 1. En la Q1 casi me retiro, en la Q2 de repente estaba delante, ¿quién lo entiende todavía?".



"Mi rendimiento fue mediocre. La Q1 y la Q3 fueron mediocres, mi mejor vuelta fue la del segundo segmento de clasificación, ¡lo necesitaba al final!".





Clasificación GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10º Lando Norris (GB), McLaren, sin tiempo

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.301

12º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14º Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26.210

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423