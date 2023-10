Lewis Hamilton (Mercedes/3e) : "Un tour raté

Scènes insolites après les essais finaux du Grand Prix du Qatar : Lando Norris voulait participer à l'interview des trois premiers, l'Anglais avait réalisé le deuxième meilleur temps derrière Max Verstappen au volant de sa McLaren, puis il a été retenu - son tour avait été tronqué, seulement dixième !

George Russell a donc pris la parole, puis Oscar Piastri s'est présenté devant les micros, mais l'Australien a lui aussi vu son meilleur tour annulé, seulement sixième sur la grille, et Lewis Hamilton, finalement troisième, avait déjà quitté le parc fermé. Quel gâchis !

Le visage de Lewis Hamilton lors de la conférence de presse qui a suivi en dit long : le septuple champion de Formule 1 sait très bien qu'il aurait pu faire mieux lors des essais finaux du deuxième GP de Formule 1 du Qatar.

Finalement, Lewis est le troisième plus rapide sur la piste où il a gagné le premier GP de Formule 1 du Qatar en 2021, une place sur la deuxième ligne de départ donc pour le vainqueur record, et une annonce féroce pour dimanche : "Bien sûr que je veux gagner le Grand Prix".



Hamilton est déçu de lui-même : "J'ai raté mon dernier tour. Les conditions étaient difficiles, mais cela ne doit pas être une excuse, car elles le sont pour tout le monde. Une qualification est toujours difficile, peu importe le format de sprint ou non".



"Le vent était extrême et j'étais optimiste car je sentais que nous avions une bonne vitesse. Je ne pensais pas que nous serions si loin devant à la fin".



"Ce qui se passe lors d'une séance d'essais est déroutant, même pour moi après toutes ces années de Formule 1. En Q1, j'ai failli être éliminé, en Q2, je me suis retrouvé d'un coup devant, qui comprend encore" ?



"Ma performance était moyenne. Q1 et Q3 étaient tellement naïves, mon meilleur tour était celui du deuxième segment de qualification, j'en aurais eu besoin à la toute fin" !





GP-Qualifying, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,778 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,305

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,369

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,424

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,540

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,553

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,763

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,058

10. Lando Norris (GB), McLaren, sans temps

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,301

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,328

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,462

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,707

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,783

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,210

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,345

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,635

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,046

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,423