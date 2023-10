Lewis Hamilton (Mercedes/3°): "Giro sbagliato".

Scene curiose dopo le ultime prove del Gran Premio del Qatar: Lando Norris voleva iniziare l'intervista dei primi tre, l'inglese aveva ottenuto il secondo tempo dietro Max Verstappen con la McLaren, poi è stato trattenuto - il suo giro era stato cancellato, solo decimo!

Così ha parlato George Russell, poi è salito ai microfoni Oscar Piastri, ma anche il miglior giro dell'australiano è stato cancellato, solo sesto in griglia, e l'eventuale terzo tempo di Lewis Hamilton aveva già lasciato il parco chiuso. Che confusione!

La faccia di Lewis Hamilton nella conferenza stampa successiva dice molto: il sette volte campione di Formula 1 sa esattamente che - nelle prove finali del secondo GP del Qatar di Formula 1, sarebbe stato possibile fare di più per lui.

Alla fine, Lewis è il terzo più veloce sulla pista dove ha vinto il primo GP di Formula 1 in Qatar nel 2021, quindi un posto in seconda fila sulla griglia di partenza per il vincitore del record, e un annuncio cupo per domenica: "Naturalmente voglio vincere il Gran Premio".



Hamilton è deluso da se stesso: "Ho sbagliato l'ultimo giro. Le condizioni erano difficili, ma non possono essere una scusa perché lo sono per tutti. Le qualifiche sono sempre difficili, non importa se in formato sprint o meno".



"Il vento era estremo e io ero ottimista perché sentivo che avevamo una buona velocità. Non pensavo che saremmo finiti così davanti".



"Quello che accade in una sessione di prove è confuso anche per me dopo tutti questi anni di Formula 1. In Q1 mi sono quasi ritirato, in Q2 ero improvvisamente in testa, chi ci capisce ancora qualcosa?".



"Le mie prestazioni sono state nella media. Q1 e Q3 sono state così così, il mio giro migliore è stato quello del secondo segmento di qualifica, mi serviva proprio alla fine!".





Qualifiche GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10° Lando Norris (GB), McLaren, nessun tempo

11° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.301

12° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14° Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26.210

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423