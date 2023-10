Lewis Hamilton (Mercedes/3º): "A volta foi uma confusão".

Cenas curiosas após o último treino para o Grande Prémio do Qatar: Lando Norris queria começar a entrevista dos três primeiros, o inglês tinha conseguido o segundo tempo mais rápido atrás de Max Verstappen na McLaren, mas foi retido - a sua volta tinha sido apagada, apenas décimo!

George Russell falou, depois Oscar Piastri foi para os micros, mas a melhor volta do australiano também foi anulada, apenas sexto na grelha, e o terceiro mais rápido, Lewis Hamilton, já tinha deixado o parque fechado. Que confusão!

A cara de Lewis Hamilton na conferência de imprensa que se seguiu diz muito: o sete vezes campeão de Fórmula 1 sabe exatamente - no último treino para o segundo GP do Qatar de Fórmula 1, mais teria sido possível para ele.

No final, Lewis é o terceiro mais rápido na pista onde venceu o primeiro GP de Fórmula 1 no Qatar em 2021, então um lugar na segunda linha do grid para o vencedor do recorde, e um anúncio sombrio para domingo: "Claro que quero ganhar o Grande Prêmio."



Hamilton está desiludido consigo próprio: "Fiz asneira na minha última volta. As condições eram difíceis, mas isso não pode ser uma desculpa, porque são para toda a gente. A qualificação é sempre difícil, não importa se é em formato sprint ou não."



"O vento era extremo e eu estava otimista porque sentia que tínhamos boa velocidade. Não pensei que fossemos acabar tão à frente."



"O que acontece numa sessão de treinos é confuso, mesmo para mim, depois de todos estes anos de Fórmula 1. Na Q1 quase me retirei, na Q2 de repente estava na frente, quem é que ainda percebe?"



"O meu desempenho foi mediano. A Q1 e a Q3 foram mais ou menos, a minha melhor volta foi a do segundo segmento de qualificação, precisava dela no final!"





Qualificação do GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10º Lando Norris (GB), McLaren, sem tempo

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.301

12º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14º Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:26.210

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423