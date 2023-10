Nico Hülkenberg (Haas/15e) : "Le plan n'a pas fonctionné".

Dans le premier segment des qualifications, Nico Hülkenberg est apparu hardiment à la dixième place et a prouvé une fois de plus ses excellentes qualités en tant que qualifié. Mais ensuite, les choses ont mal tourné.

Quinzième sur la grille de départ pour l'Allemand Nico Hülkenberg au Grand Prix du Qatar sur le Losail International Circuit - il est clair que le pilote Haas s'attendait à mieux.

Le vainqueur du Mans 2015 après une séance de qualifications passionnante : "Après ce que j'avais vu lors de la seule séance d'essais libres, je m'attendais à ce que la piste soit plus sale, mais cela s'est finalement limité".

"Honnêtement, nous nous attendions à mieux ici. Secrètement, j'avais calculé que si tout se passait de manière optimale, ce serait suffisant pour se classer dans le top 10".

"Nous sommes donc sortis très tard en Q1 pour mettre de côté un jeu de pneus neufs en vue d'une entrée dans les dix premiers, mais cela n'a pas fonctionné. Finalement, la vitesse et l'équilibre de la voiture ont fait défaut".

"Avec le format de carburant, tout est assez mouvementé et j'aurais préféré avoir un peu plus de temps que 60 minutes pour jouer encore un peu avec les réglages".



"Mais je reste optimiste pour la suite du week-end, j'aime ce circuit, il a une belle fluidité et il est très agréable à piloter. Et l'action jusqu'à présent a montré que nous pouvons nous attendre à des surprises, il faut donc saisir une opportunité si elle se présente à nous".





GP-Qualifying, Qatar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,778 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,305

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,369

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,424

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,540

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,553

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,763

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,058

10. Lando Norris (GB), McLaren, sans temps

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,301

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,328

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,462

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,707

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,783

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,210

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,345

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,635

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,046

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,423