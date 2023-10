Nico Hülkenberg (Haas/15°): "Il piano non ha funzionato".

15° posto in griglia per il tedesco Nico Hülkenberg per il Gran Premio del Qatar sul Circuito Internazionale di Losail - chiaramente il pilota della Haas si aspettava di più.

Il vincitore di Le Mans 2015 dopo le emozionanti qualifiche: "Dopo quello che avevo visto nelle uniche prove libere, mi sarei aspettato che la pista fosse più sporca, ma poi ha retto".

"Onestamente, ci aspettavamo di più qui. In segreto, avevo già calcolato che sarebbe stato sufficiente per un posto nella top ten se tutto fosse andato nel migliore dei modi".

"Così siamo usciti molto tardi in Q1 per mettere da parte un set di gomme nuove per entrare nella top ten, ma non ha funzionato. Alla fine si è trattato di una mancanza di ritmo e di bilanciamento della vettura".

"Con il formato carburante, tutto è piuttosto frenetico e avrei preferito avere un po' più di tempo rispetto ai soli 60 minuti per giocare un po' di più con l'assetto".



"Sono comunque ottimista per il resto del fine settimana: questa pista mi piace, ha un bel flusso ed è molto divertente da guidare. Inoltre, l'azione svolta finora ha dimostrato che possiamo aspettarci delle sorprese, quindi dobbiamo cogliere le opportunità che ci si presentano".





Qualifiche GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10° Lando Norris (GB), McLaren, nessun tempo

11° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.301

12° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14° Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26.210

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423