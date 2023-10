Lando Norris tras la derrota en Qatar: "Estoy cabreado".

Al igual que hace dos años, el control de carrera en el Circuito Internacional de Losail es implacable: En la última práctica para el Gran Premio de Qatar, los tiempos de vuelta de los pilotos fueron cancelados en filas porque habían violado el límite de la pista, es decir, los cuatro bordes estaban más allá de la línea blanca.

Así que al final Lando Norris no fue el segundo más rápido detrás de Max Verstappen, pero ahora está sin tiempo en el décimo lugar de la parrilla para el Gran Premio del domingo. Y Oscar Piastri se quedó sin su tercer mejor tiempo y ahora es sexto.

Lando Norris: "Estoy realmente cabreado. Sólo tenía un poco de sobreviraje en esa situación, he corregido ligeramente pero ha sido suficiente y ya estaba fuera de la pista."

"Estoy muy enfadado. Hoy teníamos aquí el segundo coche más rápido y no hemos hecho nada con él. El equipo hizo un trabajo tan bueno poniéndonos a Oscar y a mí en este gran coche de carreras y luego lo estropeo así, ¡increíble!"



"No hice mi parte del trabajo. Mi trabajo es conducir este coche rápido y sin errores, y no hice el segundo. Todo el día he metido la pata".





Clasificación GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10º Lando Norris (GB), McLaren, sin tiempo

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.301

12º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14º Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26.210

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423