Lando Norris après la défaite au Qatar : "Je suis énervé".

Comme il y a deux ans, la direction de course se montre impitoyable sur le Losail International Circuit : Lors des essais finaux du Grand Prix du Qatar, les temps au tour des pilotes ont été annulés à tour de rôle parce qu'ils n'avaient pas respecté les limites de la piste, c'est-à-dire parce que leurs quatre bords se trouvaient au-delà de la ligne blanche.

Ainsi, Lando Norris n'a finalement pas été le deuxième meilleur temps derrière Max Verstappen, mais est désormais sans temps pour la dixième place sur la grille de départ du Grand Prix de dimanche. Et Oscar Piastri s'est débarrassé de son troisième meilleur temps et est désormais sixième.

Lando Norris : "Je suis vraiment en colère. Je n'avais qu'un léger survirage dans cette situation, j'ai légèrement corrigé, mais cela a suffi et j'étais déjà hors piste".

"Je suis très en colère. Nous avions la deuxième voiture la plus rapide ici aujourd'hui et nous n'en avons rien fait. L'équipe a fait un si bon travail en nous donnant à Oscar et à moi cette superbe voiture de course, et puis j'ai tout gâché comme ça, incroyable".



"Je n'ai pas fait ma part du travail. Mon travail est de conduire cette voiture rapidement et sans erreur, et je n'ai pas réussi à faire le deuxième. Toute la journée, je n'ai fait que des bêtises".





GP-Qualifying, Qatar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,778 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,305

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,369

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,424

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,540

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,553

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,763

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,058

10. Lando Norris (GB), McLaren, sans temps

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,301

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,328

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,462

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,707

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,783

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,210

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,345

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,635

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,046

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,423