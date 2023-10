Lando Norris dopo la sconfitta in Qatar: "Sono incazzato".

Come due anni fa, il controllo di gara del Circuito Internazionale di Losail è spietato: Nelle prove finali del Gran Premio del Qatar, i tempi dei piloti sono stati annullati in fila perché avevano violato il limite della pista, cioè tutti e quattro i bordi erano oltre la linea bianca.

Così alla fine Lando Norris non è stato il secondo più veloce dietro a Max Verstappen, ma è ora senza tempo sulla decima posizione in griglia per il Gran Premio di domenica. Oscar Piastri ha ottenuto il terzo tempo ed è ora sesto.

Lando Norris: "Sono davvero arrabbiato. Ho avuto solo un po' di sovrasterzo in quella situazione, ho corretto leggermente ma era sufficiente ed ero già fuori pista".

"Sono molto arrabbiato. Oggi avevamo la seconda macchina più veloce e non abbiamo fatto nulla. Il team ha fatto un ottimo lavoro mettendo Oscar e me su questa grande macchina da corsa e poi io l'ho rovinata in questo modo, incredibile!".



"Non ho fatto la mia parte di lavoro. Il mio compito è quello di guidare questa macchina velocemente e senza errori, e non ho fatto il secondo. Per tutto il giorno ho fatto un pasticcio".





Qualifiche GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10° Lando Norris (GB), McLaren, nessun tempo

11° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.301

12° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14° Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26.210

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423