Lando Norris após a derrota no Qatar: "Estou lixado".

Tal como há dois anos, o controlo de corrida no Circuito Internacional de Losail é impiedoso: No último treino para o Grande Prémio do Qatar, os tempos de volta dos pilotos foram anulados em filas por terem violado o limite da pista, ou seja, as quatro extremidades estavam para além da linha branca.

Assim, no final, Lando Norris não foi o segundo mais rápido atrás de Max Verstappen, mas está agora sem tempo na décima posição da grelha para o Grande Prémio de domingo. E Oscar Piastri ficou sem o seu terceiro tempo e é agora o sexto.

Lando Norris: "Estou muito chateado. Tinha apenas um pouco de sobreviragem naquela situação, corrigi ligeiramente, mas foi o suficiente e já estava fora da pista."

"Estou muito zangado. Tínhamos o segundo carro mais rápido aqui hoje e não fizemos nada com ele. A equipa fez um trabalho tão bom ao colocar o Oscar e eu neste excelente carro de corrida e depois eu estrago tudo assim, é inacreditável!"



"Não fiz a minha parte do trabalho. O meu trabalho é conduzir este carro rapidamente e sem erros, e não fiz o segundo. Durante todo o dia fiz asneira."





Qualificação para o GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10º Lando Norris (GB), McLaren, sem tempo

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.301

12º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14º Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:26.210

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423