Fracaso de Ferrari, jefe de equipo Fred Vasseur: "Era obvio".

Carlos Sainz eliminado en el segundo segmento de clasificación, Leclerc sólo quinto gracias a la transferencia de pilotos de McLaren - Ferrari tuvo una actuación vergonzosa en Qatar. El jefe del equipo, Fred Vasseur, no está sorprendido.

Esto es un golpe para el orgulloso Ferrari y un revés para los italianos en la lucha por el segundo puesto en la Copa de Constructores contra Mercedes: Carlos Sainz ya había dado el día por perdido tras el segundo segmento de clasificación y comenzará el Gran Premio desde el 12º puesto de la parrilla, Charles Leclerc mostró algunos errores y sólo avanzó dos puestos al final porque ambos pilotos de McLaren perdieron sus mejores vueltas - 5º puesto en la parrilla para el monegasco. Los rivales de Ferrari, Mercedes, ocuparon los puestos 2º (George Russell) y 3º (Lewis Hamilton) de la parrilla.

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, suspiró: "Era obvio. Sabíamos desde el principio que no estaríamos en forma en esta pista". Max Verstappen nos saca seis décimas de segundo, tres de ellas solo en la primera curva. Eso me demuestra que no podemos conseguir tener los neumáticos en la mejor ventana de funcionamiento desde el principio en un intento de clasificación."

Los pilotos de Ferrari también estuvieron entre los que tuvieron que cancelar vueltas por estar fuera de la pista. Fred Vasseur: "Esto de los límites de la pista, nuestro deporte no va bien allí. Es difícil de gestionar para nosotros".

"Siempre es así en Losail, otros también tienen problemas con ello. Pasó lo mismo hace dos años. Puede ser divertido en carrera".



"El hecho es que basta una ráfaga de viento para que el piloto se salga de la pista y sea penalizado. Para el Gran Premio, sólo puedo esperar que los equipos sean informados rápidamente en tal caso. Recuerdo que en Austria nos informaron tarde de una penalización y ya no pudimos reaccionar. Sé que el trabajo de los comisarios de carrera es difícil, pero tiene que ser mejor".





Clasificación GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10º Lando Norris (GB), McLaren, sin tiempo

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.301

12º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14º Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26.210

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423