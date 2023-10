Le patron de l'écurie Fred Vasseur : "C'était évident".

C'est une claque pour la fière Ferrari et un revers pour les Italiens dans la lutte pour la deuxième place dans la coupe des constructeurs contre Mercedes : Carlos Sainz a déjà fait ses adieux après le deuxième segment de qualification et partira en 12e position sur la grille de départ du Grand Prix, Charles Leclerc a commis quelques erreurs et n'a gagné que deux places à la fin, car les deux pilotes McLaren ont perdu leurs meilleurs tours - 5e place sur la grille pour le Monégasque. Mercedes, la rivale de Ferrari, s'est emparée des 2e et 3e places sur la grille (George Russell) et Lewis Hamilton.

Le chef d'équipe de Ferrari, Fred Vasseur, soupire : "C'était évident. Nous savions dès le début que nous ne serions pas en super forme sur ce circuit. Max Verstappen nous a grillé six dixièmes de seconde, dont trois rien que dans le premier virage. Cela me prouve que nous n'arrivons pas à avoir les pneus dans la meilleure fenêtre de fonctionnement dès le début d'une tentative de qualification".

Les pilotes Ferrari ont également fait partie de ceux qui ont vu leurs tours annulés parce qu'ils étaient hors piste. Fred Vasseur : "Cette histoire de limites de piste, notre sport ne fait tout simplement pas bonne figure. C'est difficile à gérer pour nous".

"C'est toujours comme ça à Losail, les autres ont aussi des problèmes avec ça. Il y a deux ans, c'était pareil. Cela peut être amusant en course".



"Le fait est qu'il suffit d'un coup de vent pour que le pilote se retrouve hors de la piste et soit pénalisé. Pour le Grand Prix, je ne peux qu'espérer que les équipes soient informées en temps réel dans un tel cas. Je me souviens qu'en Autriche, nous avons été informés tardivement d'une pénalité et n'avons pas pu réagir. Je sais que le travail des commissaires de course est difficile, mais cela doit s'améliorer".





GP-Qualifying, Qatar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,778 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,305

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,369

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,424

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,540

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,553

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,763

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,058

10. Lando Norris (GB), McLaren, sans temps

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,301

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,328

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,462

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,707

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,783

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,210

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,345

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,635

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,046

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,423