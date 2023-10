Flop Ferrari, il boss del team Fred Vasseur: "Era ovvio".

Carlos Sainz eliminato nel secondo segmento di qualifiche, Leclerc solo quinto grazie al trasferimento dei piloti McLaren - la Ferrari ha offerto una prestazione vergognosa in Qatar. Il boss del team Fred Vasseur non è sorpreso.

È un duro colpo per l'orgogliosa Ferrari e una battuta d'arresto per gli italiani nella lotta per il secondo posto nella Coppa Costruttori contro la Mercedes: Carlos Sainz si era già chiamato fuori dopo il secondo segmento di qualifiche e partirà per il Gran Premio dal 12° posto in griglia, Charles Leclerc ha mostrato alcuni errori ed è risalito solo di due posizioni alla fine perché entrambi i piloti McLaren hanno perso i loro giri migliori - 5° posto in griglia per il monegasco. I rivali della Ferrari e della Mercedes hanno conquistato il 2° (George Russell) e il 3° (Lewis Hamilton) posto in griglia.

Il team boss della Ferrari, Fred Vasseur, ha sospirato: "Era ovvio. Sapevamo fin dall'inizio che non saremmo stati in forma su questa pista". Max Verstappen ci ha bruciato sei decimi di secondo, tre dei quali solo nella prima curva. Questo mi dimostra che non siamo in grado di avere le gomme nella migliore finestra operativa fin dall'inizio in un tentativo di qualifica".

Anche i piloti della Ferrari sono stati tra quelli che hanno dovuto vedersi annullare dei giri perché erano fuori pista. Fred Vasseur: "Questa cosa dei limiti della pista, il nostro sport non va bene lì. Per noi è difficile da gestire".

"A Losail è sempre così, anche altri hanno problemi. Era così anche due anni fa. Può essere divertente in gara".



"Il fatto è che basta una folata di vento e il pilota è fuori pista e viene penalizzato. Per il Gran Premio, posso solo sperare che le squadre vengano informate tempestivamente in un caso del genere. Ricordo che in Austria siamo stati informati tardi di una penalità e non abbiamo più potuto reagire. So che il lavoro dei commissari di gara è difficile, ma deve essere migliore".





Qualifiche del GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10° Lando Norris (GB), McLaren, nessun tempo

11° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.301

12° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14° Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26.210

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423