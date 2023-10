Fracasso da Ferrari, o chefe de equipa Fred Vasseur: "Era óbvio".

Carlos Sainz eliminado no segundo segmento da qualificação, Leclerc apenas em quinto graças à transferência dos pilotos da McLaren - a Ferrari teve um desempenho vergonhoso no Qatar. O chefe de equipa Fred Vasseur não está surpreendido.

Este é um golpe para a orgulhosa Ferrari e um revés para os italianos na luta pelo segundo lugar na Taça dos Construtores contra a Mercedes: Carlos Sainz já tinha desistido após o segundo segmento de qualificação e vai começar o Grande Prémio no 12º lugar da grelha, Charles Leclerc mostrou alguns erros e só subiu dois lugares no final porque ambos os pilotos da McLaren perderam as suas melhores voltas - 5º lugar na grelha para o monegasco. A Mercedes, rival da Ferrari, ficou com o 2º (George Russell) e o 3º (Lewis Hamilton) lugares da grelha.

O chefe de equipa da Ferrari, Fred Vasseur, suspirou: "Isso era óbvio. Sabíamos desde o início que não estaríamos em grande forma nesta pista. Max Verstappen queima seis décimos de segundo em nós, três deles apenas na primeira curva. Isso prova para mim - não conseguimos ter os pneus na melhor janela de funcionamento desde o início numa tentativa de qualificação".

Os pilotos da Ferrari também estiveram entre aqueles que tiveram que ter voltas canceladas porque estavam fora da pista. Fred Vasseur: "Esta coisa dos limites da pista, o nosso desporto não se dá bem aí. É difícil para nós gerir isso".

"É sempre assim em Losail, os outros também têm problemas com isso. Aconteceu o mesmo há dois anos. Pode ser divertido na corrida".



"O facto é que basta uma rajada de vento e o piloto sai da pista e é penalizado. Para o Grande Prémio, só posso esperar que as equipas sejam informadas imediatamente neste caso. Lembro-me de como, na Áustria, fomos informados tardiamente de uma penalização e já não pudemos reagir. Sei que o trabalho dos comissários de corrida é difícil, mas tem de ser melhor."





Qualificação para o GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10º Lando Norris (GB), McLaren, sem tempo

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.301

12º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14º Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:26.210

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423