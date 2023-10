Christian Horner sobre la salida de Pérez: "No lo entiendo".

Max Verstappen ha conseguido en Catar su 30ª pole position en Fórmula 1 (el mismo número que Nico Rosberg), ocupa la mejor posición en parrilla para el Gran Premio de Catar del domingo. Con el mismo coche, el mejor de la F1 2023, Sergio Pérez se tiene que conformar con la 13ª posición de la parrilla. El mexicano también se encuentra entre los pilotos que han sido despojados de una vuelta rápida.

Christian Horner, jefe del equipo Red Bull Racing: "La primera vuelta de Max fue genial, sacó mucho tiempo a sus rivales sólo en la primera curva. Luego intentó ir aún más rápido en un segundo intento y cometió un error. Afortunadamente, su primer intento fue lo suficientemente rápido para la pole".

Sergio Pérez no podía creer lo que veían sus ojos al final del segundo segmento de clasificación: vuelta eliminada, así que sólo 13º en la parrilla. Horner: "Bueno, también estaríamos liderando el WRC con Checo si Max no estuviera ahí. Pero sinceramente, no entiendo esta diferencia entre los tiempos de Max y Checo".

"De acuerdo, a otros pilotos también se les han anulado vueltas, véase McLaren y Sainz. Pero la conclusión es simplemente que una vez más Max hizo su trabajo y Pérez tuvo otro día difícil."





Clasificación GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10º Lando Norris (GB), McLaren, sin tiempo

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.301

12º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14º Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26.210

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423