Christian Horner sur le départ de Pérez : "Je ne comprends pas".

Mauvaise performance du Mexicain Sergio Pérez dans la voiture de course Red Bull Racing, la meilleure voiture du plateau. Max Verstappen en pole, "Checo" Pérez seulement 13e. Christian Horner, le patron de l'équipe RBR, évalue la situation.

Max Verstappen a décroché au Qatar sa 30e pole position en Formule 1 (le même nombre que Nico Rosberg), il sera le mieux placé sur la grille de départ dimanche pour le Grand Prix du Qatar. Dans la même voiture, la meilleure du plateau F1 2023, Sergio Pérez doit se contenter de la 13e place sur la grille. Le Mexicain fait également partie des pilotes qui se sont vu retirer un tour rapide.

Le directeur de l'équipe Red Bull Racing Christian Horner : "Le premier tour de Max était génial, rien que dans le premier virage, il a pris énormément de temps à ses adversaires. Il a ensuite essayé d'aller encore plus vite lors d'une deuxième tentative, mais il a commis une erreur. Heureusement, sa première tentative a été suffisamment rapide pour décrocher la pole".

Sergio Pérez n'en croyait pas ses yeux à la fin de la deuxième séance de qualification : tour annulé, donc seulement 13e sur la grille. Horner : "Bon, nous serions aussi en tête du championnat avec Checo si Max n'était pas là. Mais honnêtement - je ne comprends pas cette différence entre les temps de Max et de Checo".

"Bon, d'autres pilotes ont aussi été privés de tour, voir McLaren et Sainz. Mais en fin de compte, c'est simplement que Max a une fois de plus fait son travail et que Pérez a encore eu une journée difficile".





GP-Qualifying, Qatar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,778 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,305

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,369

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,424

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,540

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,553

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,763

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,058

10. Lando Norris (GB), McLaren, sans temps

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,301

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,328

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,462

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,707

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,783

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,210

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,345

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,635

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,046

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,423