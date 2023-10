Christian Horner sull'uscita di Pérez: "Non lo capisco".

Pessima prestazione del messicano Sergio Pérez sulla Red Bull Racing, la migliore vettura in campo. Max Verstappen in pole, "Checo" Pérez solo 13°. Il boss del team RBR Christian Horner valuta la situazione.

Max Verstappen ha conquistato la sua 30ª pole position in Formula 1 in Qatar (lo stesso numero di Nico Rosberg) e si trova nella migliore posizione in griglia per il Gran Premio del Qatar di domenica. Con la stessa vettura, la migliore della F1 2023, Sergio Pérez deve accontentarsi del 13° posto in griglia. Il messicano è anche tra i piloti a cui è stato tolto il giro veloce.

Christian Horner, boss del team Red Bull Racing: "Il primo giro di Max è stato fantastico, ha tolto molto tempo agli avversari solo nella prima curva. Poi ha cercato di andare ancora più veloce nel secondo tentativo e ha commesso un errore. Fortunatamente, il suo primo tentativo è stato abbastanza veloce per la pole".

Sergio Pérez non poteva credere ai suoi occhi alla fine del secondo segmento di qualifiche: giro cancellato, quindi solo 13° in griglia. Horner: "Beh, saremmo anche in testa al WRC con Checo se non ci fosse Max. Ma onestamente non capisco questa differenza tra i tempi di Max e Checo".

"Va bene, anche ad altri piloti sono stati annullati i giri, vedi McLaren e Sainz. Ma la conclusione è semplicemente che ancora una volta Max ha fatto il suo lavoro e Pérez ha avuto un'altra giornata difficile".





Qualifiche del GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10° Lando Norris (GB), McLaren, nessun tempo

11° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.301

12° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14° Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26.210

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423