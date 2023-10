Christian Horner sobre a saída de Pérez: "Não percebo".

O mexicano Sergio Pérez tem um desempenho fraco no carro de corrida da Red Bull Racing, o melhor carro do pelotão. Max Verstappen na pole, "Checo" Pérez apenas em 13º. O chefe de equipa da RBR, Christian Horner, avalia a situação.

Max Verstappen conquistou a sua 30ª pole position na Fórmula 1 no Qatar (o mesmo número que Nico Rosberg), está na melhor posição da grelha para o Grande Prémio do Qatar no domingo. No mesmo carro, o melhor da F1 de 2023, Sergio Pérez tem de se contentar com a 13ª posição da grelha. O mexicano também está entre os pilotos a quem foi retirada uma volta rápida.

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner: "A primeira volta do Max foi fantástica, ele tirou muito tempo aos seus adversários só na primeira curva. Depois tentou ser ainda mais rápido numa segunda tentativa e cometeu um erro. Felizmente, a sua primeira tentativa foi suficientemente rápida para a pole."

Sergio Pérez não conseguia acreditar no que via no final do segundo segmento de qualificação: volta apagada, portanto apenas 13º na grelha. Horner: "Bem, também estaríamos a liderar o WRC com o Checo se o Max não estivesse lá. Mas, sinceramente, não percebo esta diferença entre os tempos do Max e do Checo."

"Tudo bem, outros pilotos também tiveram as suas voltas canceladas, como a McLaren e Sainz. Mas o resultado final é simplesmente que, mais uma vez, Max fez o seu trabalho e Pérez teve outro dia difícil."





Qualificação GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10º Lando Norris (GB), McLaren, sem tempo

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.301

12º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14º Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:26.210

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423