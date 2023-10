Passeggiata: Intervista senza toro! E lo scandalo degli spintoni?

Lance Stroll è stato eliminato in Q1 nelle qualifiche del Qatar. In seguito, il pilota dell'Aston Martin si è apparentemente comportato male e ha rilasciato un'intervista senza peli sulla lingua.

Lance Stroll ha sfogato la sua frustrazione dopo le qualifiche del GP del Qatar. Dopo l'uscita dalla Q1 (per la quarta volta consecutiva), ha lanciato il volante prima di uscire dall'auto.

La frustrazione è grande, ma in un certo senso anche comprensibile. Mentre a lui non va bene nulla, il suo compagno di squadra Fernando Alonso si sta comportando bene anche con una macchina un po' più debole, arrivando alla fine quarto. Stroll viene smantellato da Alonso. Pertanto, si dice che la sua motivazione di base abbia sofferto molto.

Subito dopo la scena del volante, sembra che ci sia stato anche uno spintone nel garage dell'Aston Martin. Dopo essere sceso dall'auto, Henry Howe, l'allenatore di Stroll, ha cercato di dissuaderlo.

Le telecamere riprendono Stroll e Howe mentre si dirigono verso l'uscita e poi sembra che Stroll spinga Howe con forza, le immagini si trovano anche sui social media. Nelle immagini televisive non si vede bene perché il momento decisivo è oscurato. Un'altra spiegazione è che Stroll avrebbe colpito un muro.

In compenso, Stroll ha rilasciato un'intervista provocatoria e senza peli sulla lingua.

Intervistatore: Bene, Lance, abbiamo visto la tua frustrazione sugli schermi televisivi. Quali sono i tuoi sentimenti in questo momento?

Lance Stroll: Sì, merda.

Intervistatore: Che cosa non funziona per te in questo momento?

Lance Stroll: Non lo so.

Intervistatore: Come cambia il tuo atteggiamento nei confronti del weekend? Ora è una sessione di prova? Andrai al massimo nello sprint?

Lance Stroll: Continuerò a guidare.

Qualifiche del GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10° Lando Norris (GB), McLaren, nessun tempo

11° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.301

12° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14° Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26.210

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423