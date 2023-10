Passeio: Entrevista sem papas na língua! E um escândalo de empurrão?

Lance Stroll foi eliminado na Q1 na qualificação do Qatar. Depois disso, o piloto da Aston Martin aparentemente comportou-se mal - e deu uma entrevista sem papas na língua.

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Lance Stroll descarregou a sua frustração após a qualificação para o GP do Qatar. Depois do seu abandono na Q1 (agora pela quarta vez consecutiva), ele atirou o volante de um lado para o outro antes de sair do carro.

A frustração é grande, mas de certa forma também é compreensível. Enquanto nada lhe corre bem, o seu companheiro de equipa, Fernando Alonso, está a ter um bom desempenho, mesmo com um carro um pouco mais fraco, terminando em quarto lugar no final. Stroll está a ser desmontado por Alonso. Por isso, persistem os rumores de que a sua motivação básica sofreu muito.

Imediatamente após a cena do volante, aparentemente houve também uma briga de empurrões na garagem da Aston Martin. Depois de sair do carro, Henry Howe, o treinador de desempenho de Stroll, tentou dissuadi-lo.

As câmaras apanham Stroll e Howe a caminhar em direção à saída e depois parece que Stroll empurra Howe com bastante força, as imagens também podem ser encontradas nas redes sociais. Não se consegue ver bem nas imagens da televisão porque o momento decisivo é obscurecido. Outra explicação é que Stroll terá batido numa parede.

Em contrapartida, Stroll deu depois uma entrevista provocadora e sem papas na língua.

Entrevistador: Bem, Lance, vimos a sua frustração nos ecrãs de televisão. Quais são os seus sentimentos neste momento?

Lance Stroll: Sim, uma merda.

Entrevistador: O que é que não está a funcionar para ti neste momento?

Lance Stroll: Não sei.

Entrevistador: Como é que isso muda a sua atitude em relação ao fim de semana? Agora é uma sessão de testes? Vai dar tudo por tudo no sprint?

Lance Stroll: Vou apenas continuar a conduzir.

Qualificação para o GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10º Lando Norris (GB), McLaren, sem tempo

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.301

12º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14º Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:26.210

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423