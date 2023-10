Caos en Qatar: lo que dicen Verstappen, Hamilton y Marko

Cabezas calientes en Qatar, pero no por temperaturas superiores a 40 grados: En los últimos entrenamientos para el Gran Premio de Qatar, los pilotos perdieron sus mejores vueltas en las filas porque sus coches estaban más allá de los límites de la pista. Lando Norris cayó de la 2ª a la 10ª posición de la parrilla, Oscar Piastri de la 3ª a la 6ª y Sergio Pérez se quedó fuera de los diez primeros por culpa de un despiste de este tipo.

Al Dr. Helmut Marko, asesor de deportes de motor de Red Bull, no le gusta todo esto, como dijo a sus colegas de Sky al final de la clasificación: "Hay que hacer algo con estas penalizaciones por límites de pista en general, porque el resultado cambia cada pocos minutos. En clasificación, por supuesto, es crucial, pero ¿qué haces en carrera? ¿Se penaliza o no? Espero que tengan una solución mejor en el futuro".

Lewis Hamilton también reconoce la confusión como una oportunidad. La superestrella de Mercedes dice: "Cuando inspeccioné la pista el jueves, me di cuenta de los bordillos altos. Lo primero que pensé es que ya eran muy altos".

"Pero luego, cuando estaba conduciendo el Fórmula 1, me di cuenta: si te pasas, automáticamente te penalizan. Pierdes tiempo cuando pasas por encima de los bordillos. Así que no necesitaríamos esas vueltas anuladas por violar los límites de la pista. Porque un piloto no puede ir más rápido en esa vuelta".



"Quizá deberíamos pensar más bien en introducir esos bordillos en otros circuitos. Qatar puede servirnos de lección. Aquí no es la línea blanca la que debería marcar el límite de la pista, sino el bordillo."



Max Verstappen añade: "Como piloto, tienes que pensar muy bien lo que haces. Porque si te pasas, también puedes dañar ahí los bajos del coche."



En cuanto al comportamiento de los comisarios ante este tipo de infracciones en carrera: en Austria, los comisarios tuvieron que revisar más de 1200 infracciones, encontraron 83 infracciones más horas después de la acción en pista y repartieron 15 sanciones. En teoría, podríamos encontrarnos con un lío similar en Qatar.





Clasificación GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10º Lando Norris (GB), McLaren, sin tiempo

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.301

12º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14º Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16º Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26.210

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423