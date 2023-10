Chaos au Qatar : ce que disent Verstappen, Hamilton, Marko

Les têtes chaudes au Qatar, mais pas à cause de températures dépassant les 40 degrés : plusieurs pilotes ont perdu leurs meilleurs tours lors des essais finaux du Grand Prix du Qatar parce que leurs voitures étaient en dehors des limites de la piste. Lando Norris est passé de la deuxième à la dixième place sur la grille de départ, Oscar Piastri de la troisième à la sixième, Sergio Pérez a raté son entrée dans le top 10 à cause d'une telle bourde.

Helmut Marko, conseiller en sport automobile chez Red Bull, n'est pas d'accord avec tout cela, comme il l'a déclaré à nos collègues de Sky à l'issue des qualifications : "Il faut prendre des mesures générales contre ces pénalités liées aux limites de piste, car le résultat change toutes les quelques minutes. En qualifications, c'est bien sûr décisif, mais que fait-on en course ? Est-ce que l'on sanctionne ou pas ? J'espère que l'on aura une meilleure solution à l'avenir".

Lewis Hamilton voit aussi dans cet imbroglio une opportunité. La superstar de Mercedes explique : "Lorsque j'ai inspecté la piste jeudi, j'ai remarqué les hautes bordures. Ma première pensée - elles sont déjà drôlement hautes".

"Mais lorsque j'ai pris la route avec la Formule 1, j'ai réalisé que si tu exagères, tu es automatiquement pénalisé. Tu perds du temps quand tu cahotes sur les encoches. Nous n'aurions donc pas besoin de ces tours supprimés pour cause de violation des limites de la piste. Parce qu'un pilote ne peut pas aller plus vite dans le tour en question".



"Peut-être devrions-nous plutôt nous demander si nous ne devrions pas introduire de telles bordures sur d'autres circuits. Le Qatar peut nous servir de leçon. Ici, ce n'est pas la ligne blanche qui devrait définir la limite de la piste, mais la bordure".



Max Verstappen fait remarquer : "En tant que pilote, tu dois déjà réfléchir très attentivement à ce que tu fais. Car si tu en fais trop, tu peux aussi y endommager le dessous de la voiture".



Et en ce qui concerne le comportement des commissaires de course face à de telles infractions en course : en Autriche, les gardiens du règlement ont dû examiner plus de 1200 infractions, ils ont trouvé 83 autres infractions quelques heures après l'action sur la piste et ont prononcé 15 sanctions. En théorie, nous pourrions être confrontés à une confusion comparable au Qatar.





Qualifications du GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,778 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,305

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,369

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,424

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,540

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,553

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,763

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,058

10. Lando Norris (GB), McLaren, sans temps

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,301

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,328

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,462

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,707

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,783

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,210

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,345

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,635

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,046

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,423