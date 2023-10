Caos in Qatar: le parole di Verstappen, Hamilton e Marko

Come per l'anteprima del GP 2021 in Qatar, la parola "limite della pista" sta diventando un fastidio. Il dottor Helmut Marko, consulente della Red Bull, intuisce i problemi, mentre Lewis Hamilton e Max Verstappen intravedono una soluzione.

Teste calde in Qatar, ma non per le temperature oltre i 40 gradi: nelle prove finali del Gran Premio del Qatar, i piloti hanno perso i loro migliori giri di fila perché le loro auto erano oltre i limiti della pista. Lando Norris è sceso dal 2° al 10° posto sulla griglia di partenza, Oscar Piastri dal 3° al 6°, Sergio Pérez ha mancato la top ten a causa di questo errore.

Il Dr. Helmut Marko, consulente della Red Bull per il motorsport, non ha gradito tutto questo, come ha dichiarato ai colleghi di Sky al termine delle qualifiche: "In genere bisogna intervenire su queste penalità a causa dei limiti della pista, perché il risultato cambia ogni pochi minuti. In qualifica, ovviamente, è fondamentale, ma in gara cosa si fa? Si penalizza o no? Spero che in futuro ci sia una soluzione migliore".

Anche Lewis Hamilton riconosce la confusione come un'opportunità. La superstar della Mercedes afferma: "Quando ho ispezionato la pista giovedì, ho notato i cordoli alti. Il mio primo pensiero è stato: sono già maledettamente alti".

"Ma poi, mentre guidavo la Formula 1, ho capito che se si esagera, si viene automaticamente penalizzati. Perdi tempo quando vai a sbattere contro i cordoli. Quindi non avremmo bisogno di questi giri annullati a causa della violazione dei limiti della pista. Perché un pilota non può andare più veloce in quel giro".



"Forse dovremmo pensare di introdurre questi cordoli anche su altri circuiti. Il Qatar può essere una lezione per noi. Qui non è la linea bianca a stabilire il limite della pista, ma il cordolo".



Max Verstappen aggiunge: "Come pilota, devi pensare molto attentamente a quello che fai. Perché se si esagera, si può danneggiare anche il sottoscocca della vettura".



Per quanto riguarda il comportamento dei commissari di gara di fronte a tali infrazioni in gara: in Austria, i commissari hanno dovuto controllare più di 1200 infrazioni, ne hanno trovate altre 83 ore dopo l'azione in pista e hanno comminato 15 sanzioni. In teoria, potremmo trovarci di fronte a un pasticcio simile in Qatar.





Qualifiche GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10° Lando Norris (GB), McLaren, nessun tempo

11° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.301

12° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14° Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26.210

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423