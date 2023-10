Caos no Qatar: o que dizem Verstappen, Hamilton e Marko

Tal como na estreia do GP de 2021 no Qatar, a palavra "limite de pista" está a tornar-se irritante. O consultor de desporto automóvel da Red Bull, Dr. Helmut Marko, pressente problemas, Lewis Hamilton e Max Verstappen reconhecem uma solução.

Cabeças quentes no Qatar, mas não por causa das temperaturas acima dos 40 graus: no último treino para o Grande Prémio do Qatar, os pilotos perderam as suas melhores voltas nas filas porque os seus carros estavam para além dos limites da pista. Lando Norris caiu do 2º para o 10º lugar da grelha, Oscar Piastri do 3º para o 6º e Sergio Pérez não conseguiu ficar entre os dez primeiros devido a um deslize destes.

O conselheiro de desporto motorizado da Red Bull, Dr. Helmut Marko, não gosta de tudo isto, como disse aos seus colegas da Sky no final da qualificação: "Têm de fazer alguma coisa em relação a estas penalizações por limites de pista em geral, porque o resultado muda a cada poucos minutos. Na qualificação, é claro, é crucial, mas o que é que se faz na corrida? Penaliza-se ou não? Espero que no futuro haja uma solução melhor".

Lewis Hamilton também reconhece a confusão como uma oportunidade. O astro da Mercedes diz: "Quando inspeccionei a pista na quinta-feira, reparei nas bermas altas. O meu primeiro pensamento foi: "Já são muito altos".

"Mas depois, quando estava a conduzir o carro de Fórmula 1, apercebi-me: se exagerarmos, somos automaticamente penalizados. Perde-se tempo quando se passa por cima das bermas. Assim, não precisaríamos destas voltas canceladas devido à violação dos limites da pista. Porque um piloto não pode ir mais depressa nessa volta".



"Talvez devêssemos pensar em introduzir este tipo de bermas noutros circuitos. O Qatar pode ser uma lição para nós. Não é a linha branca que deve definir o limite da pista aqui, mas a berma."



Max Verstappen acrescenta: "Como piloto, temos de pensar muito bem no que fazemos. Porque se exagerares, também podes danificar a parte de baixo do carro".



Quanto ao comportamento dos comissários de pista face a estas infracções na corrida: na Áustria, os comissários tiveram de verificar mais de 1200 infracções, encontraram mais 83 infracções horas depois da ação em pista e aplicaram 15 sanções. Teoricamente, poderíamos estar perante uma situação semelhante no Qatar.





Qualificação para o GP do Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10º Lando Norris (GB), McLaren, sem tempo

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.301

12º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14º Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:26.210

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423