Live ticker Sprint Quali: Oscar Piastri sensazionale

Nelle prove finali del Gran Premio del Qatar, i rivali di Max Verstappen non hanno trovato alcuna ricetta contro il campione del mondo. Nelle qualifiche sprint deve schierarsi dietro la McLaren.

Max Verstappen può difendere con successo il suo titolo di Campione del Mondo il prossimo 7 ottobre al Circuito Internazionale di Losail: un risultato decente con tre punti in volata è sufficiente per la stella della Red Bull Racing.

Ma ancora una volta, la possibile decisione sul titolo è accompagnata da un sacco di agitazione dopo che gli esperti della Pirelli hanno trovato molti pneumatici danneggiati venerdì sera, leggi il nostro retroscena.

Di conseguenza, lo sprint non è iniziato normalmente, ma con una sessione di prove informative avanzate per far abituare i piloti ai nuovi limiti della pista nel passaggio ad alta velocità delle curve 12 e 13.

Le qualifiche sprint si sono poi concluse con una succosa sorpresa: la McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris davanti al campione del mondo Max Verstappen.

