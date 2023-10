Live ticker Sprint Quali: Oscar Piastri sensacional

No último treino para o Grande Prémio do Qatar, os rivais de Max Verstappen não encontraram receita contra o campeão do mundo. Na qualificação ao sprint, tem de alinhar atrás da McLaren.

Max Verstappen pode defender com sucesso o seu título de Campeão do Mundo no próximo dia 7 de outubro no Circuito Internacional de Losail, um bom resultado com três pontos no sprint é suficiente para a estrela da Red Bull Racing.

Mas, mais uma vez, a possível decisão do título é acompanhada por muita turbulência depois de os especialistas da Pirelli terem encontrado muitos pneus danificados na sexta-feira à noite, leia a nossa história de fundo.

Como resultado, o sprint não começou normalmente, mas com uma sessão de treinos informativos avançados para habituar os pilotos aos novos limites da pista na passagem a alta velocidade das curvas 12 e 13.

A qualificação para o sprint terminou então com uma sumarenta surpresa: o McLaren de Oscar Piastri e Lando Norris à frente do campeão do mundo Max Verstappen.

