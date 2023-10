Pérez non è di nuovo in Q3: problemi su problemi

Le qualifiche restano un punto debole per Sergio Pérez in questa stagione. In Qatar ha dovuto lottare ancora, e ancora una volta non è riuscito a raggiungere la Q3.

Sergio Pérez continua a tenere vive le voci di un suo ritiro anticipato dalla Red Bull Racing. Nelle qualifiche del GP del Qatar, ancora una volta non è riuscito a entrare in Q3, l'ottava volta che gli succede in questa stagione.

Pérez si è piazzato solo 13°, mentre il suo compagno di squadra Max Verstappen ha conquistato la pole position. I duelli in qualifica con l'olandese sembrano disastrosi, Pérez li perde per 2:15.

In Qatar, Pérez ha avuto problemi di ogni tipo. "È stato piuttosto difficile. Abbiamo avuto grossi problemi di bilanciamento", si è lamentato. "Abbiamo avuto così tanti problemi che non sono riuscito a gestirli tutti. Era diverso in ogni curva. Le condizioni sono piuttosto difficili e abbiamo avuto grossi problemi".

Problemi su problemi. Tra questi, i limiti della pista, che sono un grosso problema in Qatar e hanno causato caos e critiche. A Pérez è stato anche tolto un tempo che lo avrebbe fatto entrare in Q3. "Mancavano due millimetri", ha scritto su X.

Pérez si rifugia in parole di perseveranza. Nessuno crede che riuscirà a rimandare ancora la decisione sul titolo. Per lui, tuttavia, si tratta solo del secondo posto in campionato.

"Non è ancora finita. Naturalmente sarà molto difficile sorpassare, soprattutto nelle attuali condizioni della pista", ha detto. "Ma vedremo di cosa siamo capaci e recupereremo da lì".

Qualifiche del GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10° Lando Norris (GB), McLaren, nessun tempo

11° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.301

12° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14° Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26.210

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423