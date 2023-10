Pérez volta a não estar na Q3: problemas atrás de problemas

Sergio Pérez continua a ajudar a manter vivos os rumores de uma reforma antecipada na Red Bull Racing. Na qualificação para o GP do Qatar, mais uma vez não conseguiu passar à Q3, sendo esta a oitava vez que tal lhe acontece esta época.

Pérez foi apenas 13º, enquanto o seu companheiro de equipa Max Verstappen conquistou a pole position. Nos duelos de qualificação com o holandês parece desastroso, Pérez perde-os por 2:15.

No Qatar, Pérez teve dificuldades com todo o tipo de coisas. "Foi muito difícil. Tivemos grandes problemas com o equilíbrio", lamenta. "Tivemos tantos problemas que nem sequer consegui lidar com todos eles. Era diferente em cada curva. As condições são bastante difíceis e tivemos grandes problemas."

Problemas atrás de problemas. Estes incluíram os limites da pista, que são um grande problema no Qatar e causaram caos e críticas. Pérez também foi privado de um tempo que o teria colocado na Q3. Faltaram "dois milímetros", escreveu no X.

Pérez está a refugiar-se em palavras de perseverança. Ninguém acredita que ele conseguirá adiar novamente a decisão do título. Para ele, no entanto, o que importa é o segundo lugar no campeonato.

"Ainda não acabou. Claro que vai ser muito difícil ultrapassar, especialmente nas actuais condições da pista", disse. "Mas vamos ver do que somos capazes e recuperar o atraso a partir daí."

Qualificação do GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10º Lando Norris (GB), McLaren, sem tempo

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.301

12º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14º Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:26.210

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423