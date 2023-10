Alerte au Qatar : pneus Pirelli cassés, la FIA réagit

Grosse confusion au Losail International Circuit : lors d'un contrôle de routine des pneus Pirelli après les entraînements de vendredi, on a découvert "sur de nombreux pneus" (selon les termes originaux de la FIA) des décollements entre la surface du cylindre et la carcasse, l'ossature porteuse des pneus.

Pirelli et les experts de la Fédération internationale du sport automobile (FIA) sont arrivés à la conclusion suivante : En cas de sollicitation continue de ces pneus, il faut s'attendre à une perte d'air.

L'explication avancée est le passage sur les bordures du Losail International Circuit, hautes de 5 cm et s'élevant vers l'extérieur, qui entraîne une fréquence de sollicitation particulière du pneu.

Pour des raisons de sécurité, la décision est donc prise avec effet immédiat :

La limite de la piste sera redéfinie dans les virages à droite à haute vitesse 12 et 13. Ce passage est considéré comme particulièrement problématique. La ligne blanche sera donc déplacée de 80 centimètres vers l'intérieur afin d'éviter que les pilotes ne s'aventurent sur le bord de la piste.



Pour ce faire, la ligne blanche sera déplacée de 80 cm vers l'intérieur et redessinée, derrière laquelle la chaussée sera peinte aux couleurs de la bordure.



Cette mesure vise à éviter que les coureurs ne s'amusent avec leurs roues gauches sur l'entaille qui s'élève vers l'extérieur, ce qui pourrait endommager les pneus.



A 15h00 (heure européenne), ce n'est pas le sprint qui débutera, mais un entraînement spécial afin que les pilotes puissent s'habituer aux nouvelles consignes concernant les limites de la piste. Pour cette raison, les qualifications du sprint commenceront 20 minutes plus tard (15h20).



Après le sprint (prévu à 19h30, heure européenne) de 19 tours, tous les pneus seront contrôlés et il sera décidé si des mesures de précaution supplémentaires sont nécessaires pour la course du championnat du monde de dimanche au Qatar (57 tours).



Ces mesures pourraient être les suivantes : Utilisation maximale d'un train de pneus pendant 20 tours, trois arrêts obligatoires.



La FIA fait savoir qu'une analyse est actuellement en cours, y compris pendant le week-end du GP, afin de déterminer en détail les raisons de ce problème.



Il y avait déjà eu des problèmes avec les bordures et des pneus endommagés lors de la première édition du GP en 2021 à Losail.



Qualifications du GP, Qatar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,778 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,305

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,369

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,424

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,540

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,553

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,763

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,058

10. Lando Norris (GB), McLaren, sans temps

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,301

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,328

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,462

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,707

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,783

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,210

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,345

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,635

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,046

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,423