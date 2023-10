Allarme in Qatar: pneumatici Pirelli rotti, la FIA reagisce

Grande confusione al Losail International Circuit: durante un controllo di routine dei pneumatici Pirelli dopo le prove di venerdì, "su molti pneumatici" (dichiarazione originale della FIA) sono stati scoperti distacchi tra la superficie del rullo e la carcassa, la struttura portante dei pneumatici.

Pirelli e gli esperti della FIA sono giunti a questa conclusione: La perdita d'aria è prevedibile se questi pneumatici sono sottoposti a uno stress prolungato.

La spiegazione fornita è che la guida sui cordoli alti 5 cm e inclinati verso l'esterno del Circuito Internazionale di Losail comporta una particolare frequenza di carico sul pneumatico.

Pertanto, per motivi di sicurezza, è stato decretato con effetto immediato:

Nelle curve ad alta velocità a destra 12 e 13, il limite della pista sarà ridefinito. Questo passaggio è classificato come particolarmente problematico. La linea bianca sarà quindi spostata di 80 centimetri verso l'interno, in modo che i piloti non si arrampichino più sul cordolo.



A tal fine, la linea bianca sarà spostata di 80 centimetri verso l'interno e ridisegnata, e dietro di essa la carreggiata sarà dipinta con i colori del cordolo.



Questo per evitare che i piloti si arrampichino con la ruota sinistra sul cordolo che sale verso l'esterno, danneggiando così i pneumatici.



Alle 15.00 (ora europea) non partirà la sprint, ma si svolgerà una sessione di prove speciali per consentire ai piloti di abituarsi alle nuove specifiche in termini di limiti della pista. Per questo motivo, le qualifiche della sprint inizieranno 20 minuti dopo (ore 15.20).



Dopo la volata (prevista per le 19.30 ora europea) su 19 giri, verranno controllati tutti gli pneumatici e si deciderà se sono necessarie ulteriori misure precauzionali per la prova del Campionato del mondo di domenica in Qatar (57 giri).



Tali misure potrebbero essere: Utilizzo massimo di un treno di pneumatici per 20 giri, tre soste obbligatorie.



La FIA afferma che è in corso un'analisi, che proseguirà nel corso del weekend del GP, per scoprire nel dettaglio le ragioni di questo problema.



Già in occasione della prima del GP 2021 a Losail si erano verificati problemi con i cordoli e pneumatici danneggiati.



Qualifiche del GP, Qatar

01 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10° Lando Norris (GB), McLaren, nessun tempo

11° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.301

12° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14° Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26.210

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423