Alarme no Qatar: pneus Pirelli avariados, a FIA reage

Após as sessões de treinos no Circuito Internacional de Losail, o único fornecedor da Fórmula 1, a Pirelli, detectou danos nos pneus. A FIA reage com várias medidas, com efeito imediato.

Uma grande confusão no Circuito Internacional de Losail: durante um controlo de rotina dos pneus Pirelli após os treinos de sexta-feira, "em muitos pneus" (declaração original da FIA) foram descobertos descolamentos entre a superfície do rolo e a carcaça, a estrutura de suporte dos pneus.

A Pirelli e os peritos da FIA chegaram a uma conclusão: É de esperar uma perda de ar se estes pneus forem sujeitos a um esforço contínuo.

A explicação dada é que a condução sobre as curvas de 5 cm de altura e inclinadas para fora do Circuito Internacional de Losail leva a uma frequência de carga especial no pneu.

Por conseguinte, por razões de segurança, é decretado com efeito imediato:

Nas curvas de alta velocidade à direita 12 e 13, o limite da pista será redefinido. Esta passagem é classificada como particularmente problemática. A linha branca será, por conseguinte, deslocada 80 centímetros para o interior, de modo a que os pilotos deixem de se deslocar sobre a berma.



Para este efeito, a linha branca será deslocada 80 centímetros para o interior e redesenhada, e por trás dela a faixa de rodagem será pintada com as cores do lancil.



O objetivo é evitar que os pilotos se desloquem com a roda esquerda sobre o lancil, subindo para o exterior e danificando assim os pneus.



Às 15h00 (hora europeia), o sprint não terá início, mas terá lugar uma sessão de treinos especiais para que os pilotos se possam habituar às especificações alteradas em termos de limites da pista. Por esta razão, a qualificação para o sprint terá início 20 minutos mais tarde (15h20).



Após o sprint (previsto para as 19h30, hora europeia) de 19 voltas, todos os pneus serão verificados e será então decidido se são necessárias outras medidas de precaução para a ronda de domingo do Campeonato do Mundo no Qatar (57 voltas).



Essas medidas poderão ser: Utilização máxima de um jogo de pneus durante 20 voltas, três paragens obrigatórias dos pneus.



A FIA afirma que está em curso uma análise, que prosseguirá durante o fim de semana do GP, para determinar em pormenor as causas deste problema.



Já houve problemas com as bermas e pneus danificados na estreia do GP de 2021 em Losail.



Qualificação para o GP, Qatar

01 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10º Lando Norris (GB), McLaren, sem tempo

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.301

12º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14º Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:26.210

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423