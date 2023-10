Sainz : Fuite chez Ferrari ? Voici comment il voit son avenir

Ces derniers mois, on a souvent prêté à Carlos Sainz des envies de changement. Son contrat chez Ferrari court jusqu'à la fin de l'année 2024. Il révèle aujourd'hui la suite de son parcours.

Carlos Sainz est-il attiré par Audi ? L'Espagnol prépare-t-il sa fuite chez Ferrari ? Au cours des dernières semaines et des derniers mois, l'avenir de Carlos Sainz a fait l'objet de nombreuses spéculations. Sainz n'a cessé de démentir de prétendues intentions de changement, mais les rumeurs ont toujours refait surface.

Aujourd'hui, il a souligné une fois de plus qu'il voyait son avenir chez Ferrari. Et il a également révélé la suite des événements : son contrat inclut la saison 2024, mais en hiver.

"Je me sens chez moi ici et je suis très apprécié. Je crois en ce projet et j'envisage l'avenir avec optimisme. Les discussions commenceront cet hiver pour voir si nous pouvons parvenir à un accord", a déclaré Sainz dans une interview au quotidien milanais "Corriere della Sera".

Sainz, dont la dernière victoire remonte à septembre à Singapour, a souligné que devenir pilote Ferrari était un rêve. "Je veux gagner et les meilleures chances sont ici. Je vois une équipe qui peut rattraper Red Bull", a-t-il déclaré.

Pour l'instant, les Rouges se battent pour la deuxième place. Avant le GP du Qatar, Ferrari occupe la troisième place du championnat du monde des constructeurs derrière Red Bull Racing et Mercedes. Le retard sur les Flèches d'argent n'est toutefois que de 20 points.

Sainz compte également sur la collaboration avec son coéquipier Charles Leclerc : "S'il y a un avantage pour Ferrari aujourd'hui, c'est d'avoir deux pilotes qui travaillent parfaitement ensemble et qui se respectent toujours", a déclaré l'Espagnol : "Notre priorité est de rester devant nos rivaux, pas d'être le numéro un ou deux".

GP-Qualifying, Qatar

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,778 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,305

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24,369

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,424

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,540

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24,553

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,763

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,058

10. Lando Norris (GB), McLaren, sans temps

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25,301

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,328

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,462

14. Alex Albon (T), Williams, 1:25,707

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,783

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,210

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,345

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,635

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,046

20e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27,423