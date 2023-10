Sainz: fuga dalla Ferrari? Ecco come vede il suo futuro

Carlos Sainz passa all'Audi? Lo spagnolo sta pianificando la sua fuga dalla Ferrari? Nelle ultime settimane e mesi si è speculato molto sul futuro di Carlos Sainz. Più volte Sainz ha smentito presunti progetti di passaggio, ma le voci non sono mancate.

Ora ha sottolineato ancora una volta che vede il suo futuro fondamentalmente alla Ferrari. E ha anche rivelato cosa gli riserva il futuro: il suo contratto prevede la stagione 2024, ma in inverno

"Qui mi sento a casa e molto apprezzato. Credo nel progetto e sono ottimista per il futuro. I colloqui inizieranno in inverno per vedere se riusciremo a trovare un accordo", ha dichiarato Sainz in un'intervista al quotidiano milanese "Corriere della Sera".

Sainz, che ha vinto l'ultima volta a Singapore in settembre, ha sottolineato che essere un pilota della Ferrari è un sogno. "Voglio vincere e le più grandi opportunità sono qui. Vedo una squadra che può prendere la Red Bull", ha detto.

Al momento, le Red Bull sono in lotta per il secondo posto. Prima del GP del Qatar, la Ferrari è terza nel campionato costruttori dietro a Red Bull Racing e Mercedes. Il distacco dalle Frecce d'Argento, tuttavia, è di soli 20 punti.

Sainz conta anche sul lavoro di squadra con il suo compagno Charles Leclerc. "Se c'è un vantaggio per la Ferrari oggi, è avere due piloti che lavorano perfettamente insieme e si rispettano sempre", ha detto lo spagnolo: "La nostra priorità è stare davanti ai nostri rivali, non essere il numero uno o due".

Qualifiche del GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min.

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10° Lando Norris (GB), McLaren, nessun tempo

11° Yuki Tsunoda (J), AlfaTauri, 1:25.301

12° Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14° Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15° Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16° Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26.210

17° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423