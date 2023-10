Sainz: Fuga da Ferrari? É assim que ele vê o seu futuro

Carlos Sainz vai mudar-se para a Audi? Estará o espanhol a planear a sua fuga da Ferrari? Tem havido muita especulação sobre o futuro de Carlos Sainz nas últimas semanas e meses. Sainz negou repetidamente os alegados planos de mudança, mas os rumores continuaram a surgir.

Agora, ele enfatizou mais uma vez que vê seu futuro fundamentalmente na Ferrari. E também revelou o que o futuro lhe reserva: o seu contrato inclui a época de 2024, mas no inverno

"Sinto-me em casa aqui e muito apreciado. Acredito no projeto e estou otimista quanto ao futuro. As conversações vão começar no inverno para ver se conseguimos chegar a um acordo", disse Sainz numa entrevista ao diário milanês "Corriere della Sera".

Sainz, que venceu pela última vez em Singapura, em setembro, sublinhou que ser piloto da Ferrari é um sonho. "Quero ganhar e as maiores oportunidades estão aqui. Vejo uma equipa que pode apanhar a Red Bull", afirmou.

Neste momento, as Reds estão a lutar pelo segundo lugar. Antes do GP do Qatar, a Ferrari está em terceiro lugar no campeonato de construtores, atrás da Red Bull Racing e da Mercedes. A diferença para as Flechas de Prata, no entanto, é de apenas 20 pontos.

Sainz também conta com o trabalho de equipa com o seu companheiro de equipa Charles Leclerc: "Se há uma vantagem para a Ferrari hoje, é ter dois pilotos que trabalham perfeitamente juntos e sempre se respeitam", disse o espanhol: "A nossa prioridade é ficar à frente dos nossos rivais, não ser o número um ou dois".

Qualificação do GP, Qatar

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23.778 min

02 George Russell (GB), Mercedes, 1:24.219

03 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24.305

04 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:24.369

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.424

06 - Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.540

07 Pierre Gasly (F), Alpine, 1:24.553

08 - Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24.763

09-Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25.058

10º Lando Norris (GB), McLaren, sem tempo

11º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:25.301

12º Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.328

13º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.462

14º Alex Albon (T), Williams, 1:25.707

15º Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.783

16º Logan Sargeant (EUA), Williams, 1:26.210

17º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.345

18º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.635

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.046

20º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:27.423