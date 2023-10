Oscar Piastri sobre el mejor tiempo de clasificación al sprint: "Inesperado".

El piloto de McLaren Oscar Piastri saldrá al sprint en el Circuito Internacional de Losail (7 de octubre, 19.30 hora europea) desde la mejor posición de parrilla. El joven australiano ha obtenido el mejor tiempo, por delante de Lando Norris y Max Verstappen.

Tras la sesión de clasificación al sprint, que sólo ha durado 48 minutos, el excampeón de Fórmula 2 y Fórmula 3 afirma: "Ha sido una sensación agradable parar en el parc fermé en la señal con el 1. Estoy muy contento".

"Pero las vueltas se siguen cancelando, quizás debería dar unas cuantas vueltas más aquí antes de tenerlo seguro. Ha sido una buena vuelta, pero el primer puesto ha sido un poco inesperado".



Ahora ha merecido la pena que Piastri diera 160 vueltas de prueba aquí en 2022, entonces como piloto alpino.



"Pude ver en las pantallas de vídeo que Lando cometió un error, pero no sabía si sería suficiente para mí".



"La pista cambiada no es fácil de conducir, sigue siendo muy resbaladiza, pero eso es igual para todos. He podido mejorar vuelta a vuelta".



"¿Qué puedo hacer en el sprint? No sé cómo se comportarán los rodillos en la carrera de resistencia. Pero sé que Lando y yo tenemos a Verstappen respirándonos en la nuca, así que va a ser un trabajo duro."





Clasificación sprint, Qatar

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.454 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:24.536

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24.646

04 - George Russell (GB), Mercedes, 1:24.841

05 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.155

06 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.247

07 - Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.320

08º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.382

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sin tiempo

10º Esteban Ocon (F), Alpine, sin tiempo

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25.686

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25.962

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26.236

14º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.584

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:54.546

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.849

17º Alex Albon (T), Williams, 1:26.862

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26.926

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.438

20º Logan Sargeant (USA), Williams, 2:05.741