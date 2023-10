Oscar Piastri sul miglior tempo delle qualifiche sprint: "Inaspettato".

Il pilota della McLaren Oscar Piastri partirà in volata dal Circuito Internazionale di Losail (7 ottobre, ore 19.30 europee) dalla migliore posizione in griglia. Il giovane australiano ha ottenuto il miglior tempo, davanti a Lando Norris e Max Verstappen.

Dopo la sessione di qualifiche sprint, durata solo 48 minuti, l'ex campione di Formula 2 e Formula 3 ha dichiarato: "È stata una bella sensazione fermarsi nel parco chiuso al cartello con l'1. Sono molto contento". Sono molto contento".

"Ma i giri continuano a essere cancellati, forse dovrei fare qualche altro giro qui prima di averne la certezza. È stato un buon giro, ma il primo posto è stato un po' inaspettato".



Ora ha pagato il fatto che Piastri abbia fatto 160 giri di prova qui nel 2022, allora come pilota alpino.



"Ho potuto vedere sugli schermi video che Lando ha commesso un errore, ma non sapevo se sarebbe stato sufficiente per me".



"La pista modificata non è facile da guidare, è ancora molto scivolosa, ma questo vale per tutti. Sono riuscito a migliorare di giro in giro".



"Cosa posso fare in volata? Non so come si comporteranno i rulli nella gara di durata. Ma so che io e Lando abbiamo Verstappen che ci sta col fiato sul collo, quindi sarà un lavoro duro".





Qualifiche Sprint, Qatar

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.454 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:24.536

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24.646

04 - George Russell (GB), Mercedes, 1:24.841

05 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.155

06 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.247

07 - Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.320

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.382

09 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

10 - Esteban Ocon (F), Alpine, nessun tempo

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25.686

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25.962

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26.236

14° Liam Lawson (NZ), AlfaTauri, 1:26.584

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:54.546

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.849

17° Alex Albon (T), Williams, 1:26.862

18° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26.926

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.438

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 2:05.741