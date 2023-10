Live ticker Qatar Sprint: Max Verstappen conquista il terzo titolo

L'olandese Max Verstappen ha difeso con successo il suo titolo in volata al Circuito Internazionale di Losail ed è campione del mondo per la terza volta consecutiva. Oscar Piastri vince lo sprint.

Non era mai successo prima in Formula 1: Prima ancora che un Gran Premio sia iniziato, un pilota si è assicurato il titolo di campione del mondo. Max Verstappen ha costruito un vantaggio così grande su Sergio Pérez nella stagione 2023 che è diventato campione di Formula 1 per la terza volta di fila - 2021, 2022, 2023 - nella volata del Qatar.

Il secondo posto è stato sufficiente per il ventiseienne olandese al Losail International Circuit dietro al fortissimo Oscar Piastri. Leggi qui come si è svolta l'emozionante volata.