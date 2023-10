Live ticker Qatar Sprint: Max Verstappen conquista 3º título

O holandês Max Verstappen defendeu com sucesso o seu título ao sprint no Circuito Internacional de Losail e é campeão do mundo pela terceira vez consecutiva. Oscar Piastri vence o sprint.

Isto nunca tinha acontecido antes na Fórmula 1: Mesmo antes do início de um Grande Prémio, um piloto já garantiu o título do Campeonato do Mundo. Max Verstappen construiu uma vantagem tão grande sobre Sergio Pérez na temporada de 2023 que se tornou campeão de Fórmula 1 pela terceira vez consecutiva - 2021, 2022, 2023 - no sprint do Qatar.

O segundo lugar foi suficiente para o holandês de 26 anos no Circuito Internacional de Losail, atrás do incrivelmente forte Oscar Piastri. Leia como se desenrolou o emocionante sprint aqui.