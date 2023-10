Rosberg a Lance Stroll: "Nada de esto funciona en absoluto"

Lance Stroll no consigue enderezar el rumbo: el canadiense tampoco logró pasar a la segunda sección de la clasificación sprint y saldrá en la carrera corta desde la 16ª posición de la parrilla. La crisis del piloto de Aston Martin continúa.

No sólo es noticia por sus malos resultados, sino también por su comportamiento. El viernes por la noche, después de terminar 17º en la calificación del GP, primero le tiró pimienta a su volante y luego empujó a su entrenador de rendimiento Henry Howe. Al menos eso es lo que sugieren las imágenes de televisión.

"Nada de eso funciona", dice Nico Rosberg, comentarista de Sky. "Eso es malo de ver. Si no fuera el hijo del dueño del equipo, Lawrence Stroll, no estaría en el coche la próxima temporada. Es una situación difícil. En teoría, sí, puede conducir el coche. No estaba muy lejos de Alonso a principios de año", dijo Rosberg.

Pero mientras tanto, Stroll no puede ni por asomo seguir el ritmo del español. Se rumorea que a Stroll le falta motivación. Rosberg sabe que el aspecto mental no es fácil.

"No entiendes lo que ha pasado con él, pero también es una espiral mental. Ya no te diviertes, tienes miedo de volver a fallar. Estos pensamientos negativos te acompañan en el coche, tienes miedo de que todo el mundo se ría. Eso te hunde y es difícil salir de ahí".

Ralf Schumacher, comentarista de Sky, cree que Stroll debería dejar su asiento si le falta motivación.

"Debería colgar el casco en lugar de tirarlo para que otros tengan una oportunidad. Pero ahí es donde la familia juega un papel importante", dijo Schumacher.

Clasificación sprint, Qatar

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.454 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:24.536

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24.646

04 - George Russell (GB), Mercedes, 1:24.841

05 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.155

06 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.247

07 - Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.320

08º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.382

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sin tiempo

10º Esteban Ocon (F), Alpine, sin tiempo

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25.686

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25.962

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26.236

14º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.584

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:54.546

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.849

17º Alex Albon (T), Williams, 1:26.862

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26.926

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.438

20º Logan Sargeant (USA), Williams, 2:05.741