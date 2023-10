Rosberg à Lance Stroll : "Tout cela ne va pas du tout"

Lance Stroll n'arrive pas à prendre le virage : même lors des qualifications du sprint, le Canadien n'est pas parvenu à se hisser dans la deuxième section, il partira de la 16e place sur la grille pour la courte course. La crise du pilote Aston Martin se poursuit donc.

Il ne fait pas seulement les gros titres avec ses mauvaises performances, mais aussi avec son comportement. Vendredi soir, après avoir terminé 17e des qualifications du GP, il a d'abord jeté son volant, avant de pousser son coach de performance Henry Howe. C'est du moins ce que laissent penser les images télévisées.

"Tout cela ne va pas du tout", déclare l'expert Sky Nico Rosberg. "C'est mauvais à voir. Si ce n'était pas le fils du propriétaire de l'équipe, Lawrence Stroll, il ne serait plus dans la voiture la saison prochaine. C'est une situation difficile. En théorie, il peut tout de même conduire la voiture. Il n'était pas trop éloigné d'Alonso au début de l'année", a déclaré Rosberg.

Mais entre-temps, Stroll ne peut plus du tout rivaliser avec l'Espagnol. Des rumeurs circulent selon lesquelles Stroll manquerait de motivation. Rosberg sait que le côté mental n'est pas facile.

"On ne comprend pas ce qui s'est passé chez lui, mais c'est aussi une spirale mentale. Tu ne t'amuses plus, tu as peur d'échouer à nouveau. Ces pensées négatives t'accompagnent dans la voiture, tu as juste peur que tout le monde se moque de toi. Cela te tire vers le bas et il est difficile de s'en sortir".

Ralf Schumacher, expert de Sky, estime que Stroll devrait céder sa place lorsque la motivation fait défaut.

"On devrait plutôt raccrocher le casque au lieu de le jeter pour donner une chance à d'autres. Mais c'est là que la famille joue un rôle important", a déclaré Schumacher.

Qualification sprint, Qatar

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24,454 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,536

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24,646

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:24.841

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,155

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,247

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25,320

08. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,382

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, sans temps

10. Esteban Ocon (F), Alpine, sans temps

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,686

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,962

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,236

14. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26,584

15e Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:54,546

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,849

17. Alex Albon (T), Williams, 1:26,862

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26,926

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27,438

20e Logan Sargeant (USA), Williams, 2:05,741