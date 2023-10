Rosberg a Lance Stroll: "Niente di tutto questo funziona"

Lance Stroll sta facendo notizia anche fuori dalla pista in Qatar. Nico Rosberg lo critica per questo, ma lo capisce anche.

Anche Lance Stroll non riesce a ingranare: il canadese non è riuscito a entrare nella seconda sezione delle qualifiche sprint e partirà per la gara breve dalla 16ª posizione in griglia. Continua quindi la crisi del pilota dell'Aston Martin.

Non fa notizia solo per le sue scarse prestazioni, ma anche per il suo comportamento. Venerdì sera, dopo essersi classificato 17° nelle qualifiche del GP, ha dapprima messo il pepe sul volante e poi ha spinto via il suo allenatore Henry Howe. Almeno questo è quanto suggeriscono le immagini televisive.

"Niente di tutto questo funziona", dice l'opinionista di Sky Nico Rosberg. "È brutto da vedere. Se non fosse il figlio del proprietario del team Lawrence Stroll, non sarebbe in macchina la prossima stagione. È una situazione difficile. In teoria, sì, può guidare la macchina. All'inizio dell'anno non era troppo lontano da Alonso", ha detto Rosberg.

Nel frattempo, però, Stroll non riesce a tenere il passo dello spagnolo. Si dice che Stroll manchi di motivazione. Rosberg sa che l'aspetto mentale non è facile.

"Non si capisce cosa sia successo con lui, ma è anche una spirale mentale. Non ti diverti più, hai paura di fallire di nuovo. Questi pensieri negativi ti accompagnano in macchina, hai paura che tutti ridano. Questo ti butta giù ed è difficile uscirne".

L'opinionista di Sky Ralf Schumacher ritiene che Stroll dovrebbe lasciare il suo posto se manca la motivazione.

"Dovrebbe appendere il casco al chiodo piuttosto che buttarlo via, in modo che altri abbiano una possibilità. Ma è qui che la famiglia gioca un ruolo importante", ha detto Schumacher.

Qualifiche Sprint, Qatar

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.454 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:24.536

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24.646

04 - George Russell (GB), Mercedes, 1:24.841

05 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.155

06 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.247

07 - Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.320

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.382

09 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

10 - Esteban Ocon (F), Alpine, nessun tempo

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25.686

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25.962

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26.236

14° Liam Lawson (NZ), AlfaTauri, 1:26.584

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:54.546

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.849

17° Alex Albon (T), Williams, 1:26.862

18° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26.926

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.438

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 2:05.741