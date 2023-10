Rosberg para Lance Stroll: "Nada disto funciona de todo"

Lance Stroll não consegue fazer o seu trabalho: o canadiano também não conseguiu passar para a segunda secção da qualificação de sprint e vai começar a corrida curta em 16º lugar na grelha. Assim, a crise do piloto da Aston Martin continua.

Não só está a fazer manchetes com os seus maus desempenhos, mas também com o seu comportamento. Na sexta-feira à noite, depois de terminar em 17º na qualificação para o GP, começou por apagar o volante e depois empurrou o seu treinador de desempenho Henry Howe. Pelo menos é o que sugerem as imagens televisivas.

"Nada disso funciona", diz Nico Rosberg, especialista da Sky. "É mau ver isso. Se não fosse o filho do dono da equipa, Lawrence Stroll, ele não estaria no carro na próxima época. É uma situação difícil. Em teoria, sim, ele pode conduzir o carro. Ele não estava muito longe de Alonso no início do ano", disse Rosberg.

Mas, entretanto, Stroll nem sequer consegue acompanhar o ritmo do espanhol. Há rumores de que Stroll está desmotivado. Rosberg sabe que o lado mental não é fácil.

"Não se compreende o que aconteceu com ele, mas também é uma espiral mental. Já não nos divertimos, temos medo de voltar a falhar. Estes pensamentos negativos acompanham-nos até ao carro, temos medo que todos se riam. Isso puxa-nos para baixo e é difícil sair dessa situação".

Ralf Schumacher, comentarista da Sky, acredita que Stroll deveria deixar seu lugar se a motivação estiver em falta.

"Devia pendurar o capacete em vez de o deitar fora para que outros tenham uma oportunidade. Mas é aí que a família desempenha um papel importante", disse Schumacher.

Qualificação do Sprint, Qatar

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.454 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:24.536

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24.646

04 - George Russell (GB), Mercedes, 1:24.841

05 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.155

06 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.247

07 - Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.320

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.382

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sem tempo

10º Esteban Ocon (F), Alpine, sem tempo

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25.686

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25.962

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26.236

14º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.584

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:54.546

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.849

17º Alex Albon (T), Williams, 1:26.862

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26.926

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.438

20º Logan Sargeant (EUA), Williams, 2:05.741