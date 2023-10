Frustración de nuevo con Norris: "No rinde".

Lando Norris sigue en modo frustración en Qatar. El viernes por la noche, su segundo mejor tiempo fue anulado por una infracción de los límites de la pista. Por lo tanto, saldrá el domingo desde la décima posición de la parrilla.

El sábado por la tarde, en la clasificación al sprint, volvió a tener un coche que podría haberle llevado a la pole. Pero unos pequeños errores en su última vuelta rápida le complicaron las cosas.

Por lo tanto, sólo pudo terminar segundo, por detrás de su compañero de equipo en McLaren, Oscar Pisastri.

"Estoy contento por el equipo y por Oscar. Pero hoy he vuelto a hacer un mal trabajo. No sé qué decir. No estoy satisfecho. No ha estado bien. Debería haber estado en la pole ayer y debería haber estado en la pole hoy", dijo Norris.

Fue "frustrante", subrayó, "porque el coche es suficientemente rápido y el equipo también lo está haciendo bien. Es sólo que no estoy rindiendo tan bien como debería". ¿Quizás en el sprint entonces? Eso se disputará a partir de las 19.30 CEST.

Clasificación sprint, Qatar

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.454 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:24.536

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24.646

04 - George Russell (GB), Mercedes, 1:24.841

05 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.155

06 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.247

07 - Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.320

08º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.382

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sin tiempo

10º Esteban Ocon (F), Alpine, sin tiempo

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25.686

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25.962

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26.236

14º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.584

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:54.546

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.849

17º Alex Albon (T), Williams, 1:26.862

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26.926

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.438

20º Logan Sargeant (USA), Williams, 2:05.741