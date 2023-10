Di nuovo frustrazione per Norris: "Non si esibisce".

Il weekend del Qatar è ricco di frustrazioni per Lando Norris, che perde buone occasioni con la McLaren. Nelle qualifiche sprint, ancora una volta ha gettato via una possibile pole.

Lando Norris è ancora in modalità frustrazione in Qatar. Venerdì sera, il suo secondo miglior tempo è stato annullato a causa di un'infrazione al limite della pista. Partirà quindi per il GP di domenica dal decimo posto in griglia.

Poi, nelle qualifiche sprint di sabato pomeriggio, ha avuto di nuovo una macchina che avrebbe potuto portarlo in pole. Ma un piccolo errore nel suo ultimo giro veloce ha messo i bastoni tra le ruote.

Ha quindi concluso solo al secondo posto, dietro al suo compagno di squadra della McLaren Oscar Pisastri.

"Sono contento per la squadra e per Oscar. Ma io stesso ho fatto un pessimo lavoro anche oggi. Non so cosa dire. Non sono soddisfatto. Non è andata bene. Avrei dovuto essere in pole ieri e avrei dovuto essere in pole oggi", ha detto Norris.

È stato "frustrante", ha sottolineato, "perché la macchina è abbastanza veloce e anche la squadra sta andando bene. È solo che io non riesco a fare bene come dovrei". Forse nella volata, allora? Si terrà a partire dalle 19.30 CEST.

Qualifiche sprint, Qatar

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.454 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:24.536

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24.646

04 - George Russell (GB), Mercedes, 1:24.841

05 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.155

06 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.247

07 - Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.320

08 Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.382

09 - Fernando Alonso (E), Aston Martin, nessun tempo

10 - Esteban Ocon (F), Alpine, nessun tempo

11° Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25.686

12° Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25.962

13° Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26.236

14° Liam Lawson (NZ), AlfaTauri, 1:26.584

15° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:54.546

16° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.849

17° Alex Albon (T), Williams, 1:26.862

18° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26.926

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.438

20° Logan Sargeant (USA), Williams, 2:05.741