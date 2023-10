Problema para Ferrari: calor en Qatar, pero neumáticos demasiado fríos

Mundo de locos: la escudería de Fórmula 1 suda en Qatar con temperaturas superiores a los 40 grados, pero los pilotos de Ferrari no consiguen que sus neumáticos alcancen la temperatura adecuada. Se enfrentan a un dilema.

Ferrari sigue siendo un paquete sorpresa en 2023: sobre todo en la primera parte de esta temporada de Fórmula 1, Leclerc y Sainz fueron pasados repetidamente a la parte trasera porque sus neumáticos se sobrecalentaban y el desgaste de los rodillos Pirelli era demasiado alto. En Singapur, sin embargo, en un clima caluroso y húmedo, Carlos Sainz celebró una victoria.

Y ahora Qatar: las temperaturas de la pista por la tarde superan los 50 grados, la temperatura del aire los 40, incluso por la noche sigue superando los treinta grados, pero el monegasco Leclerc y el español Sainz informan de que sus neumáticos están demasiado fríos.

Leclerc, pentacampeón del mundo, que sólo se encuentra en la 5ª posición de la parrilla debido a las penalizaciones, informa: "En una vuelta rápida tengo grandes problemas, sólo en una segunda he tenido la impresión de que mis neumáticos sólo entraban vacilantes en la mejor ventana de funcionamiento. Siempre que me veo obligado a hacer una rápida después de una sola vuelta de calentamiento, tengo grandes dificultades con los neumáticos traseros, que aún no están a la temperatura adecuada."

Sainz, dos veces ganador del GP, dice: "El equilibrio del coche no es bueno, la parte trasera del coche es demasiado viva. En los primeros entrenamientos, en una pista más caliente, me resultó fácil calentar los neumáticos. Pero por la noche, cuando la pista estaba menos caliente, no había agarre".



Lo que desconcertó a pilotos y técnicos fue que la diferencia de temperatura entre los entrenamientos libres y la calificación del GP fue de sólo seis grados. Pero al parecer fue suficiente para poner en apuros al dúo de Ferrari.



En la clasificación al sprint, Ferrari se situó 5º y 6º en la parrilla, así que veremos qué nos depara la carrera corta.







Clasificación sprint, Qatar

01 Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:24.454 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, 1:24.536

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:24.646

04 - George Russell (GB), Mercedes, 1:24.841

05 - Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25.155

06 - Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25.247

07 - Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:25.320

08º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25.382

09º Fernando Alonso (E), Aston Martin, sin tiempo

10º Esteban Ocon (F), Alpine, sin tiempo

11º Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25.686

12º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25.962

13º Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26.236

14º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:26.584

15º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:54.546

16º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26.849

17º Alex Albon (T), Williams, 1:26.862

18º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26.926

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:27.438

20º Logan Sargeant (USA), Williams, 2:05.741